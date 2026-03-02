Adriano Panatta si scaglia contro Cristian Chivu. Questo il commento dell'ex tennista sulle recenti dichiarazioni del tecnico dell'Inter: "Chivu dice che non si riconoscono i meriti all'Inter? Che dobbiamo fargli, un monumento?
Panatta, sfogo contro Chivu: "Che vuole un monumento? Ha preso la sveglia. Abbiamo sempre detto…"
Panatta, sfogo contro Chivu: “Che vuole un monumento? Ha preso la sveglia. Abbiamo sempre detto…”
Adriano Panatta si scaglia contro Cristian Chivu. Questo il commento dell'ex tennista sulle recenti dichiarazioni del tecnico dell'Inter
Non ho capito: abbiamo sempre detto che è nettamente la squadra più forte del campionato ed è l'unica più strutturata. Poi se va in Europa e becca una sveglia, non è colpa nostra: ha un po' deluso in Champions, ma non diciamo una cosa contro l'Inter. L'abbiamo sempre incensata, questa dichiarazione non è giusta".
