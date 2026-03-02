FC Inter 1908
Adriano Panatta si scaglia contro Cristian Chivu. Questo il commento dell'ex tennista sulle recenti dichiarazioni del tecnico dell'Inter
Marco Astori
Adriano Panatta si scaglia contro Cristian Chivu. Questo il commento dell'ex tennista sulle recenti dichiarazioni del tecnico dell'Inter: "Chivu dice che non si riconoscono i meriti all'Inter? Che dobbiamo fargli, un monumento?

Non ho capito: abbiamo sempre detto che è nettamente la squadra più forte del campionato ed è l'unica più strutturata. Poi se va in Europa e becca una sveglia, non è colpa nostra: ha un po' deluso in Champions, ma non diciamo una cosa contro l'Inter. L'abbiamo sempre incensata, questa dichiarazione non è giusta".

