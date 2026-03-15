Dopo lo scudetto dello scorso anno, finito a Napoli tra audio Var censurati e spariti, l'Inter è nuovamente sotto attacco

Dopo lo scudetto dello scorso anno, finito a Napoli tra audio Var censurati e spariti, rigori colossali non dati in partite decisive, ci risiamo. L'Inter è sotto attacco.

Dopo mesi a vaneggiare di favori mai esistiti, ecco che arriva il grande scandalo. Due partite consecutive con torti irreali. In Inter-Atalanta un gol irregolare concesso e due rigori negati nella stessa azione. E forse, l'Inter ha iniziato a capire.