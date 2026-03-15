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Inter derubata e forse finalmente in dirigenza hanno capito: “Ce la vogliono far pagare”

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Dopo lo scudetto dello scorso anno, finito a Napoli tra audio Var censurati e spariti, l'Inter è nuovamente sotto attacco
Redazione1908

Dopo lo scudetto dello scorso anno, finito a Napoli tra audio Var censurati e spariti, rigori colossali non dati in partite decisive, ci risiamo. L'Inter è sotto attacco.

Dopo mesi a vaneggiare di favori mai esistiti, ecco che arriva il grande scandalo. Due partite consecutive con torti irreali. In Inter-Atalanta un gol irregolare concesso e due rigori negati nella stessa azione. E forse, l'Inter ha iniziato a capire.

Inter derubata e forse finalmente in dirigenza hanno capito: “Ce la vogliono far pagare”- immagine 2
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Il retroscena della Gazzetta dello Sport

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"Il clima diventa teso negli spogliatoi, dove scendono i dirigenti Marotta e Ausilio.

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Il presidente chiede e ottiene un garbato confronto con la squadra arbitrale. Da parte dell’Inter, già in occasione del derby, si respira un clima di ostilità che la società attribuisce al caso Bastoni, ieri infortunato e sostenuto dalla Curva Nord. "Ce la vogliono far pagare...", sussurra qualcuno"

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