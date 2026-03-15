L'Inter è stata brutalmente derubata nella partita contro l'Atalanta.
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Sconvolgente retroscena sul Var Gariglio: “Dismesso nel 2023 dopo 19 partite, poi promosso”
Palesemente irregolare il gol dei bergamaschi, addirittura sconvolgenti i due rigori negati nella stessa azione alla squadra di Chivu. E la Gazzetta dello Sport conferma il retroscena sul Var Gariglio:
"L’Inter chiede a gran voce il rigore con Aleksandar Kolarov a guidare ora la contestazione, mentre dalle tribune di San Siro si levano cori ostili contro l’arbitro Manganiello. Anche qui, silent check con Lissone.
E il Var Gariglio (dismesso dalla Can, nel 2023, dopo appena 19 gare di A in sei stagioni, e poi ”promosso” al Var) , convalida la decisione di campo: si ritiene che non ci sia chiaro errore. Il risultato non cambia più, finisce 1-1. E forse il campionato si riapre davvero. Lo stadio fischia, buona parte della squadra accerchia l’arbitro per chiedere chiarimenti".
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