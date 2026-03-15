Detto questo, però, l’analisi del momento dell'Inter deve essere più profonda: da un mese manca forza fisica e lucidità, la squadra è stanca e Chivu non la sta aiutando. I cambi con l’Atalanta hanno tolto le poche certezze che aveva e per vincere la volata scudetto (apertissima) il tecnico dovrà svoltare in fretta.