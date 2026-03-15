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fcinter1908 ultimora Capuano: “Non uno, c’erano due rigori per l’Inter ma i nerazzurri da un mese…”

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Capuano: “Non uno, c’erano due rigori per l’Inter ma i nerazzurri da un mese…”

Capuano: “Non uno, c’erano due rigori per l’Inter ma i nerazzurri da un mese…” - immagine 1
"Martedì a Open Var i vertici arbitrali certificheranno che il calcio di Scalvini a Frattesi andava punito con il rigore", conferma Capuano
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto su Twitter, Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha parlato così del rigore non dato all'Inter per fallo di Scalvini su Frattesi ma anche del momento dei nerazzurri:

Capuano: “Non uno, c’erano due rigori per l’Inter ma i nerazzurri da un mese…”- immagine 2
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"Martedì a Open Var i vertici arbitrali certificheranno che il calcio di Scalvini a Frattesi andava punito con il rigore (peraltro c’era pure quello successivo su Dumfries). Inevitabile, al netto di ricostruzioni fantasiose che hanno animato il post partita.

Capuano: “Non uno, c’erano due rigori per l’Inter ma i nerazzurri da un mese…”- immagine 3
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Detto questo, però, l’analisi del momento dell'Inter deve essere più profonda: da un mese manca forza fisica e lucidità, la squadra è stanca e Chivu non la sta aiutando. I cambi con l’Atalanta hanno tolto le poche certezze che aveva e per vincere la volata scudetto (apertissima) il tecnico dovrà svoltare in fretta.

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