Intervenuto su Twitter, Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha parlato così del rigore non dato all'Inter per fallo di Scalvini su Frattesi ma anche del momento dei nerazzurri:
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fcinter1908 ultimora Capuano: “Non uno, c’erano due rigori per l’Inter ma i nerazzurri da un mese…”
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Capuano: “Non uno, c’erano due rigori per l’Inter ma i nerazzurri da un mese…”
"Martedì a Open Var i vertici arbitrali certificheranno che il calcio di Scalvini a Frattesi andava punito con il rigore", conferma Capuano
"Martedì a Open Var i vertici arbitrali certificheranno che il calcio di Scalvini a Frattesi andava punito con il rigore (peraltro c’era pure quello successivo su Dumfries). Inevitabile, al netto di ricostruzioni fantasiose che hanno animato il post partita.
Detto questo, però, l’analisi del momento dell'Inter deve essere più profonda: da un mese manca forza fisica e lucidità, la squadra è stanca e Chivu non la sta aiutando. I cambi con l’Atalanta hanno tolto le poche certezze che aveva e per vincere la volata scudetto (apertissima) il tecnico dovrà svoltare in fretta.
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