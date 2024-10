E' aumentata la concorrenza e il livello si è alzato. E, anche se competitiva, per l'Inter non sarà facile tornare a vincere lo scudetto

E' aumentata la concorrenza e il livello si è alzato. E, anche se competitiva, per l'Inter non sarà facile tornare a vincere lo scudetto. Lo sostiene il Giornale oggi in edicola:

"Per questo, non è detto che la sosta basti per correggere errori che sembrano ripetersi, anche perché come sempre in queste occasioni, mezza squadra è già volata in ogni parte del mondo".