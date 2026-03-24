I due punti in tre partite raccolti dall'Inter ha permesso a Milan e Napoli di avvicinarsi e riaprire la corsa scudetto

Gianni Pampinella Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 08:16)

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha parlato della lotta scudetto. L'Inter non vince da tre partite con Milan e Napoli che hanno approfittato del momento di flessione dei nerazzurri per avvicinarsi. Adesso a fare la differenza sarà il calendario. "Fino a quattro giornate fa lo scudetto 2025-26 aveva già stampato sulla busta l’indirizzo: Pinetina. Alla giornata numero 27 l’Inter era in testa con 10 punti di vantaggio sul Milan e 14 sul Napoli. Da allora la capolista si è fermata, diciamo soffermata, la squadra che ha il diritto/dovere di puntare decisa al titolo finale in tre partite ha fatto due punti, il Milan sei, il Napoli nove. Quindi di scudetto se ne può riparlare davvero".

"L’Inter non vince da quattro partite ufficiali, tre di campionato e quella di Coppa Italia a Como. La squadra col miglior attacco della Serie A (66 gol, 13 in più del Como secondo) ha segnato appena due volte in questi 360 minuti. L’assenza prolungata di Lautaro ha sicuramente un peso, ma in quel reparto non mancano a Chivu giocatori forti come Bonny, Thuram e soprattutto Esposito. Giocatori che, Pio a parte, sembrano però in difficoltà sul piano atletico. Come tutta l’Inter, in realtà. Il secondo tempo di Firenze è la conferma di una squadra che ha perso ritmo e brillantezza, ha rischiato di perdere e per certi aspetti lo avrebbe pure meritato. Aveva le gambe pesanti".

"Nemmeno le sue rivali fanno faville. Confrontando le classifiche alla 30ª giornata delle ultime cinque stagioni con quella attuale non si trovano punti di contatto. I distacchi fra la prima e la seconda o erano troppo ampi o più ridotti. Se l’Inter fosse nelle condizioni di un po’ di tempo fa il margine sarebbe rassicurante, ora lo è un po’ meno, anche se l’organico dei nerazzurri resta il più forte, il più ricco e l’unico davvero completo di tutta la Serie A. A differenza delle scorse stagioni, le coppe primaverili non potranno (ahinoi) influenzare il cammino in campionato di nessuna delle tre. Dopo la sosta delle nazionali avremo un quadro ancora più chiaro, le due inseguitrici si scontreranno fra loro al Maradona mentre l’Inter il giorno prima giocherà in casa contro la Roma. Il calendario può diventare più o meno indicativo secondo la situazione dell’avversario. Forse Allegri, calendario alla mano, è quello che sta peggio: Napoli, Juventus e Atalanta da qui alla fine".

(Corriere dello Sport)