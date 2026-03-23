Il club nerazzurro è alla ricerca di un impianto che possa sostituire l'U-Power Stadium e l'Arena Civica di Milano

In casa Inter si pensa anche alla formazione U23 e alla Prima Squadra femminile. Nello specifico, il club nerazzurro è alla ricerca di un impianto che possa ospitare le partite casalinghe delle due squadre nella prossima stagione: i ragazzi di Vecchi, infatti, non giocheranno più all'U-Power Stadium di Monza, mentre le ragazze, che oggi giocano all'Arena Civica di Milano, hanno la necessità di un impianto per le gare europee (quest'anno hanno utilizzato i campi di Interello).