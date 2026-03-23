In casa Inter si pensa anche alla formazione U23 e alla Prima Squadra femminile. Nello specifico, il club nerazzurro è alla ricerca di un impianto che possa ospitare le partite casalinghe delle due squadre nella prossima stagione: i ragazzi di Vecchi, infatti, non giocheranno più all'U-Power Stadium di Monza, mentre le ragazze, che oggi giocano all'Arena Civica di Milano, hanno la necessità di un impianto per le gare europee (quest'anno hanno utilizzato i campi di Interello).
FC Inter 1908
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Il club nerazzurro è alla ricerca di un impianto che possa sostituire l'U-Power Stadium e l'Arena Civica di Milano
Secondo quanto appurato da Fcinter1908, nelle ultime settimane ha preso quota la candidatura del Breda di Sesto San Giovanni. Utilizzato dalla Pro Sesto e, nelle ultime due stagioni, dall'Alcione, questo stadio è già stato legato in passato ai colori nerazzurri, avendo ospitato per anni la Primavera interista prima del definitivo trasloco al Konami Centre.
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