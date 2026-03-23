“La stanchezza il vero problema dell'Inter? Credo a qualche questione psicologica, non credo alla stanchezza fisica delle squadre io. Una flessione collettiva e l’assenza di Lautaro che è leader tecnico e trascinatore, è un leader carismatico. Non si può dire che non vincono più perché manca lui, ma conta molto.

Gasp, Allegri, Conte o Chivu se fossi io dirigente oggi per una mia squadra? Prenderei Chivu oggi. Ho seguito il suo lavoro a Parma, grande lavoro, ha personalità e idee chiare, un pragmatico. Non fa il calcio dei sogni, ha empatia col gruppo, ha avuto una carriera brillantissima da allenatore, è pronto a confrontarsi con lo spogliatoio col giusto equilibrio”.