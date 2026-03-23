L'ex dirigente Walter Sabatini in collegamento a Sky Sport ha parlato così del momento dell’Inter e di Cristian Chivu:
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fcinter1908 ultimora Sabatini: “Oggi io preferirei Chivu a Conte o Allegri! Inter stanca? No, il vero problema è…”
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Sabatini: “Oggi io preferirei Chivu a Conte o Allegri! Inter stanca? No, il vero problema è…”
L'ex dirigente Walter Sabatini in collegamento a Sky Sport ha parlato così del momento dell’Inter e di Cristian Chivu
“La stanchezza il vero problema dell'Inter? Credo a qualche questione psicologica, non credo alla stanchezza fisica delle squadre io. Una flessione collettiva e l’assenza di Lautaro che è leader tecnico e trascinatore, è un leader carismatico. Non si può dire che non vincono più perché manca lui, ma conta molto.
Gasp, Allegri, Conte o Chivu se fossi io dirigente oggi per una mia squadra? Prenderei Chivu oggi. Ho seguito il suo lavoro a Parma, grande lavoro, ha personalità e idee chiare, un pragmatico. Non fa il calcio dei sogni, ha empatia col gruppo, ha avuto una carriera brillantissima da allenatore, è pronto a confrontarsi con lo spogliatoio col giusto equilibrio”.
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