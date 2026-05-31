Stagione da incorniciare quella di Federico Dimarco. Il laterale nerazzurro, premiato come MVP del campionato, ha messo in fila 18 assist e 7 reti in una stagione in cui ha cancellato definitivamente la delusione per quanto accaduto dodici mesi fa a Monaco. I numeri, riportati anche da Sky, testimoniano l'enorme rendimento del giocatore, ristabilitosi anche grazie al lavoro di Cristian Chivu. Qui nel dettaglio l'incidenza sulle occasioni create dalla squadra.

Dimarco è infatti primo in classifica con 96, ben 20 occasioni create in più di Yldiz della Juventus. Terzo in classifica Barella con 71, a pari merito con Sebastiano Esposito. Non è tutto, però. Dimarco infatti è primo anche big chance create, 33. Distanza siderale con De Ketelaere, secondo in graduatoria, fermo a 18. Chiudono il podio Yldiz e Laurentie con 15.