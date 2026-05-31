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Ranocchia svela: “Un ex giocatore dell’Inter collezionava pistole e una volta ha…”
Ai microfoni di Sport Mediaset dal palco di Riccione, l'ex difensore Andrea Ranocchia ha svelato un aneddoto su un suo ex compagno all'Inter:
"Qualcosa di particolare? C'era un giocatore dell'Inter, si chiamava M'Vila, un grandissimo talento. Lui collezionava pistole, aveva sempre le pistole nel cruscotto. Un giorno le ha portate nello spogliatoio e ho detto che non bisognava toccarlo sennò sarebbe finita in tragedia, saremmo finiti su CSI"
Interviene anche Giampaolo Pazzini: "E cosa faceva Lucio?". Ranocchia risponde: "Lucio prima delle partite non parlava, non diceva una parola"
Pazzini poi spiega: "A parte quello. Faceva i contrasti col muro per riscaldarsi. Prima della partita, prendeva un pallone, lo appiccicava al muro e tirava delle legnate col destro e col sinistro. Tutti i compagni erano morti e piegati dal ridere". Ranocchia chiosa così: "Diceva che testava il ginocchio"
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