Liverpool, Curtis Jones saluta Arne Slot: “Ti stimo umanamente perché…”

Curtis Jones rimane in attesa di conoscere il suo futuro. Il contratto con il Liverpool rimane in scadenza nel 2027 e i tifosi del Liverpool si chiedono se lo scossone sulla panchina possa in qualche modo incidere sulle prospettive del centrocampista che sta strizzando l'occhio all'Inter. Attraverso il suo profilo Instagram, intanto, Jones ha salutato il partente Arne Slot.

"Grazie, ti auguro il meglio per il futuro. Ti rispetto umanamente per quello che hai dato al nostro club", ha scritto il centrocampista. Presto si capirà chi sarà il successore di Slot e se in qualche modo potrà pesare sulla possibile separazione tra Curtis Jones e il Liverpool.