Sono stati mesi non facili per Federico Dimarco, ma adesso le difficoltà della scorsa stagione sembrano soltanto un lontano ricordo. L'esterno nerazzurro è stato un fattore per l'Inter, poi il calo vistoso nella seconda metà della passata stagione che ha sollevato più di un dubbio sulla sua tenuta atletica. Dubbi spazzati via da un avvio più che promettente.

"Federico Dimarco è tornato, come mostrato sul campo nell’ultimo mese a suon di buone prestazioni impreziosite da due gol e tre assist in campionato. L’esterno ha lavorato duro per tornare un fattore determinante e i risultati si vedono, con le giocate migliori che gli riescono grazie alla brillantezza atletica e a una condizione fisica ben diversa rispetto a quella con cui aveva concluso la passata stagione. Dimarco in estate ha resettato partendo dai carichi di lavoro, anche per voltare pagina e ritrovare nuovi stimoli", si legge sul Corriere dello Sport.

"Nelle partite in cui ha Dimarco avuto un peso offensivo, però, soltanto contro Sassuolo e Cremonese è rimasto in campo fino al triplice fischio, subentrando nelle altre occasioni e confermando di aver ritrovato lo spirito giusto anche sul piano psicologico per incidere con meno minuti a disposizione. Il minutaggio è stato uno degli argomenti dell’ultima settimana e le reiterate sostituzioni all’ora di gioco nella gestione Inzaghi avevano finito per condizionarlo. Lo stesso Dimarco non si è nascosto, ammettendo di preferire le partite giocate per intero anche a costo di rimanere qualche volta in panchina anziché essere richiamato dopo un’ora".

