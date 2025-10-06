FC Inter 1908
Vieri: “Nessuno gioca come l’Inter, do 9! 8 a Chivu. E bravi i dirigenti perché…”

Bobo Vieri, ex centravanti, intervenuto al tavolo di "Fuoriclasse" su DAZN, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu
Marco Astori
L'ex attaccante Bobo Vieri, ex centravanti, intervenuto al tavolo di "Fuoriclasse" su DAZN, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "Ai nuovi acquisti dell'Inter do 9: ha preso Akanji, che è il difensore più forte che c'era sul mercato in Europa. Sucic è molto forte, Pio e Bonny sono due attaccanti forti forti. Ha fatto un gran mercato per me. Anche alla qualità del gioco do 9, non c'è nessuna squadra che gioca come l'Inter in Italia: creano tantissime occasioni, fanno gol tutti.

A Chivu do 8: mancava quella cattiveria e quell'aggressività e secondo me l'allenatore gliela sta dando. Sta lavorando su questo. Non gli do 9 perché poi dicono che sono dell'Inter. A Lautaro do 9: è fortissimo. Loro devono essere aggressivi, cattivi e avere la voglia di vincere: se hanno quelle tre robe lì...

Quando dicevo che hanno la rosa più forte mi dicevano che sono interista: non è che se perdono cambio idea. Per me è la rosa più forte che c'è e non vedo altre squadre in Italia che giocano come l'Inter: le occasioni che creano non le crea nessuno, fanno gol tutti. Poi puoi vincere o non vincere gli scudetti, è un altro discorso ma il potenziale dell'Inter è devastante, anche se perde altre partite e non vince lo scudetto. La vedo così e non cambio idea. Bravi i dirigenti eh: sono andati a rischiare su un allenatore giovane e non con tanta esperienza".

 

