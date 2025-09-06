"Il 3-0 momentaneo dei nerazzurri è stato quasi tutta opera del francese, che oltre ad aver disputato una buona prova, ha mostrato cosa significhi essere un centrocampista box to box. Una rete di forza, atletismo, strappo e anche tecnica. I nerazzurri, schierati col 3-4-2-1, con Martinez in porta, Bisseck, Acerbi e Palacios in difesa, Darmian a destra, Carlos Augusto a sinistra, Diouf e Mkhitaryan centrocampisti centrali, Luis Henrique e Bonny a supporto dell’unica punta Spinaccè, avevano sbloccato la partita con Mkhitaryan, che dopo aver chiesto l’uno due proprio al giovane attaccante dell'Under 23, ha battuto il portiere avversario con un potente sinistro da dentro l’area".