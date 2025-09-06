Ad Appiano Gentile l’Inter di Cristian Chivu ha superato 3-1 il Padova, in un test amichevole utile per tenere in ritmo i giocatori rimasti a disposizione durante la sosta per le nazionali. Doveva essere l’occasione per valutare Andy Diouf, ed è stata proprio la giornata del centrocampista francese.
"Il 3-0 momentaneo dei nerazzurri è stato quasi tutta opera del francese, che oltre ad aver disputato una buona prova, ha mostrato cosa significhi essere un centrocampista box to box. Una rete di forza, atletismo, strappo e anche tecnica. I nerazzurri, schierati col 3-4-2-1, con Martinez in porta, Bisseck, Acerbi e Palacios in difesa, Darmian a destra, Carlos Augusto a sinistra, Diouf e Mkhitaryan centrocampisti centrali, Luis Henrique e Bonny a supporto dell’unica punta Spinaccè, avevano sbloccato la partita con Mkhitaryan, che dopo aver chiesto l’uno due proprio al giovane attaccante dell'Under 23, ha battuto il portiere avversario con un potente sinistro da dentro l’area".
"Nel secondo tempo l’ex Roma, dopo una bella azione personale di Palacios, ha servito Carlos Augusto. Il brasiliano, dopo essere rientrato sul destro e pur scivolando, ha lasciato partire dai sedici metri circa un destro a giro preciso e beffardo, per il 2-0 dell’Inter. Sull’ultima azione di gara, Bortolussi, dopo aver ricevuto palla grazie ad un rimpallo su Luis Henrique, ha segnato il gol dei veneti. Dopo il match Chivu ha fissato la ripresa a martedì mattina, concedendo così più del weekend libero ai suoi".
