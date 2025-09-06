FC Inter 1908
Cds – Italia-Estonia, pagelle: Bastoni il primo riferimento. Barella ovunque. Pio Esposito…

Cds – Italia-Estonia, pagelle: Bastoni il primo riferimento. Barella ovunque. Pio Esposito… - immagine 1
Le pagelle del Corriere dello Sport sui 4 nerazzurri in campo di Italia-Estonia
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Dei 4 nerazzurri che sono scesi in campo in Italia-Estonia, il migliore per il Corriere dello Sport è stato Alessandro Bastoni. Autore del gol del 5-0, il quotidiano premia il difensore dell'Inter con un 7: "Deve fronteggiare Sappinen e impostare, chiudere quando s’inceppa qualcosa l’ha dietro: è il primo riferimento, non delude e segna".

Cds – Italia-Estonia, pagelle: Bastoni il primo riferimento. Barella ovunque. Pio Esposito…- immagine 2
Getty Images

Dimarco 6,5 

"Un suo errore innesca il primo pericolo estone, a firma Käit. Poi però prende le misure, l’intesa a sinistra c’è, ci prova due volte, in una è bravo Hien. Suo il cross del gol". 

Cds – Italia-Estonia, pagelle: Bastoni il primo riferimento. Barella ovunque. Pio Esposito…- immagine 3
Getty Images

Barella 6,5 

"Corre ovunque, a destra e a sinistra, si propone e arretra. Lo schema a due di centrocampo non gli calza a pennello, il suo contributo però non manca". 

Pio Esposito (39’ st) sv 

"Il piacere dell’esordio". 

(Corriere dello Sport)

