Dei 4 nerazzurri che sono scesi in campo in Italia-Estonia, il migliore per il Corriere dello Sport è stato Alessandro Bastoni. Autore del gol del 5-0, il quotidiano premia il difensore dell'Inter con un 7: "Deve fronteggiare Sappinen e impostare, chiudere quando s’inceppa qualcosa l’ha dietro: è il primo riferimento, non delude e segna".
Cds – Italia-Estonia, pagelle: Bastoni il primo riferimento. Barella ovunque. Pio Esposito…
Le pagelle del Corriere dello Sport sui 4 nerazzurri in campo di Italia-Estonia
Dimarco 6,5
"Un suo errore innesca il primo pericolo estone, a firma Käit. Poi però prende le misure, l’intesa a sinistra c’è, ci prova due volte, in una è bravo Hien. Suo il cross del gol".
Barella 6,5
"Corre ovunque, a destra e a sinistra, si propone e arretra. Lo schema a due di centrocampo non gli calza a pennello, il suo contributo però non manca".
Pio Esposito (39’ st) sv
"Il piacere dell’esordio".
(Corriere dello Sport)
