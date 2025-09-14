Tanta delusione e amarezza in casa Inter dopo la sconfitta per 4-3 contro la Juventus. Si tratta del secondo KO di fila dopo quello, in casa, contro l'Udinese della seconda giornata di campionato.
FCIN1908 – Inter, dirigenza presente oggi ad Appiano: lungo confronto con Chivu e…
L'Inter si trova a 3 punti, già con un distacco di 6 lunghezze nei confronti di Juventus e Napoli, in attesa che giochino anche le altre. I nerazzurri devono subito rialzare la testa anche perché mercoledì inizia la Champions League con la delicata trasferta di Amsterdam contro l'Ajax.
Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, questa mattina tutta la dirigenza al gran completo si è presentata ad Appiano Gentile. C'è stato un lungo confronto sul campo tra Ausilio, Chivu e l'intero staff tecnico. Un confronto necessario per cercare di ripartire con slancio ed entusiasmo dopo un doppio inciampo inaspettato in seguito alla netta vittoria all'esordio contro il Torino.
