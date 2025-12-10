FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, quando tornano Calhanoglu e Acerbi? Uno spera nella Supercoppa, l’altro…

ultimora

Inter, quando tornano Calhanoglu e Acerbi? Uno spera nella Supercoppa, l’altro…

Inter, quando tornano Calhanoglu e Acerbi? Uno spera nella Supercoppa, l’altro… - immagine 1
Come stanno i due calciatori nerazzurri, usciti per infortunio in Inter-Liverpool? Le sensazioni prima degli esami
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Non solo la sconfitta maturata con un calcio di rigore dubbio nel finale. La partita contro il Liverpool lascia all’Inter in eredità gli infortuni di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu.

Il turco si è infortunato all’11’, lasciando il posto a Zielinski, mentre l’ex Lazio ha gioca circa mezz’ora, prima di alzare bandiera bianca.

Inter, quando tornano Calhanoglu e Acerbi? Uno spera nella Supercoppa, l’altro…- immagine 2
Getty Images

Domani sono attesi gli esami strumentali dei due, ma in attesa del responso non arrivano notizie positive, in particolare sull’infortunio di Acerbi.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, i due non ci saranno in occasione della trasferta di Genova in programma domenica.

“Il regista nerazzurro, contro il Liverpool, è uscito dal campo a causa di una contrattura all'adduttore. L’obiettivo per lui diventa recuperare in vista della Supercoppa in programma in Arabia Saudita”.

Possibile che Calhanoglu venga preservato nella semifinale contro il Bologna per scendere in campo solo in caso di finale contro la vincente di Napoli-Milan.

Inter, quando tornano Calhanoglu e Acerbi? Uno spera nella Supercoppa, l’altro…- immagine 3
Getty Images

Discorso diverso per quanto riguarda Acerbi.

“Il risentimento al flessore che l'ha costretto al cambio ieri impone tempi di recupero più lunghi. La sua presenza è esclusa anche in Arabia e alla ripresa in campionato contro l'Atalanta fissata per il 28 dicembre: si rivedrà solo nell'anno nuovo”.

Leggi anche
Bergomi: “Ecco cosa penso di Xabi Alonso e di chi allena le big”. E a Del Piero in studio...
Gazzetta – Chivu senza gli infortunati Calhanoglu e Acerbi: ecco come cambia l’Inter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA