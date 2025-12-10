Non solo la sconfitta maturata con un calcio di rigore dubbio nel finale. La partita contro il Liverpool lascia all’Inter in eredità gli infortuni di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu.
Inter, quando tornano Calhanoglu e Acerbi? Uno spera nella Supercoppa, l’altro…
Il turco si è infortunato all’11’, lasciando il posto a Zielinski, mentre l’ex Lazio ha gioca circa mezz’ora, prima di alzare bandiera bianca.
Domani sono attesi gli esami strumentali dei due, ma in attesa del responso non arrivano notizie positive, in particolare sull’infortunio di Acerbi.
Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, i due non ci saranno in occasione della trasferta di Genova in programma domenica.
“Il regista nerazzurro, contro il Liverpool, è uscito dal campo a causa di una contrattura all'adduttore. L’obiettivo per lui diventa recuperare in vista della Supercoppa in programma in Arabia Saudita”.
Possibile che Calhanoglu venga preservato nella semifinale contro il Bologna per scendere in campo solo in caso di finale contro la vincente di Napoli-Milan.
Discorso diverso per quanto riguarda Acerbi.
“Il risentimento al flessore che l'ha costretto al cambio ieri impone tempi di recupero più lunghi. La sua presenza è esclusa anche in Arabia e alla ripresa in campionato contro l'Atalanta fissata per il 28 dicembre: si rivedrà solo nell'anno nuovo”.
