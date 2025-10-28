"La ripartenza passa anche dai gol degli attaccanti. Il turno infrasettimanale contro la Fiorentina offre all’Inter la possibilità di ritrovare il sorriso, anche se per il reparto avanzato sarà la quinta partita senza poter contare sull’infortunato Marcus Thuram. Il peso dunque è tutto sulle spalle di Pio Esposito, Lautaro e Bonny.

L'ordine non è casuale perché il giovane centravanti ex Spezia contro i viola si candida per un posto da titolare in coppia con il capitano, pronto agli straordinari in un periodo in cui il calendario non ammette pause. I nerazzurri hanno bisogno dell'argentino, della sua capacità di dare l'esempio anche nei momenti più difficili, per riconquistare subito i tre punti e voltare pagina rispetto allo scivolone di Napoli. Stando così le cose, Bonny sarebbe la carta da giocarsi a partita in corso come accaduto in Belgio una settimana fa in Champions, quando il francese da subentrato ha piazzato l'assist per Pio Esposito".