Si ferma ai playoff il cammino europeo dell'Inter. Dopo l'andata il Bodo vince anche a Milano e accede agli ottavi

Gianni Pampinella Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 13:02)

Si ferma ai playoff il cammino Champions dell'Inter. Dopo la sconfitta dell'andata in terra norvegese, i nerazzurri vengono battuti dal Bodo anche a San Siro per 2-1. Il Corriere della Sera analizza così la debacle della squadra di Chivu. "C’è qualcosa di freddo nell’aria che inverno non è. Lo spietato Bodo non concede nulla all’Inter, nemmeno l’illusione della rimonta. La doppia lezione norvegese ai vicecampioni d’Europa è clamorosa, nella forma e nella sostanza. E anche stavolta arriva nel secondo tempo, con il vantaggio dei gialli dopo un’ora di assalto confusionario dell’Inter".

"Il gelo di San Siro al fischio finale è diverso da quello di Bodo. E l’Inter dovrà metabolizzarlo subito per non avere ricadute in campionato. Il precedente del 2024 fa ben sperare (con l’eliminazione ai rigori agli ottavi e la cavalcata della seconda stella) così come la classifica di serie A. Ma questo era un playoff e il «buco» di 20 milioni tra premi e botteghino pesa. Senza contare che lo spessore del Bodo non è paragonabile a quello di City, Atletico e Psg, le tre squadre che hanno fermato la corsa interista negli ultimi anni".

"La prima campagna europea di Chivu si chiude con 5 ko in 10 partite, peggior dato di sempre per un allenatore interista. Per una squadra che nelle precedenti 34 aveva perso 4 volte, è un eufemismo parlare di un passo indietro. Il contesto però è quello di un gruppo tramortito dal finale senza trofei della scorsa stagione. E che da novembre ha puntato tutto sullo scudetto".

(Corriere della Sera)