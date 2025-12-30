Inter, doppia tradizione positiva: i numeri del 2025 dei nerazzurri

I nerazzurri chiudono l'anno con una vittoria e la vetta della classifica: le statistiche e le curiosità del match di Bergamo

Alessandro De Felice Redattore 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 06:02)

Il miglior modo di chiudere l'anno: il 2025 dell'Inter si chiude con un successo importante in una grande partita, la sfida della New Balance Arena contro l'Atalanta. Il freddo di Bergamo nel bel mezzo delle feste natalizie non arresta la corsa dell'Inter in campionato, anzi: i nerazzurri giocano una bellissima partita, mettendo in campo grande concentrazione, grinta e spirito di sacrificio.

Un match risolto dall'ennesimo gol di Lautaro Martinez, capitano e guida di questa Inter. I tre punti permettono alla squadra di Chivu di chiudere il 2025 in testa alla classifica della Serie A con 36 punti, uno in più del Milan e due in più del Napoli: la vittoria contro l'Atalanta però porta con sè diverse curiosità e spunti statistici, che raccontano al meglio la prestazione dei nerazzurri.

TRADIZIONE POSITIVA, TRASFERTE E DIFESA

Negli ultimi anni l'Inter ha consolidato una tradizione molto positiva nelle sfide contro l'Atalanta: con il successo nell'ultima gara del 2025 i nerazzurri hanno collezionato la settima vittoria di fila contro gli orobici in Serie A con un punteggio complessivo di 18-5. Per trovare una striscia migliore bisogna tornare indietro fino alle otto vittorie consecutive tra il 1964 e il 1967. Inoltre, gli ultimi quattro successi dell'Inter sono arrivati con un clean sheet, cosa che non accadeva dal periodo tra il 1965 e il 1967 (quattro vittorie con clean sheet consecutive all'interno della striscia di 8 successi). L'Inter è la squadra che ha ottenuto più vittorie (71) e segnato più gol (233) contro l'Atalanta in Serie A.

Per la seconda volta da quando Cristian Chivu siede sulla panchina nerazzurra l'Inter è riuscita a conquistare quattro vittorie di fila in Serie A, contro Pisa, Como, Genoa e Atalanta. Non solo: quello di Bergamo è il quarto successo consecutivo dell'Inter in trasferta in campionato, dopo le vittorie contro Hellas Verona, Pisa e Genoa. I nerazzurri non ci riuscivano dal periodo tra settembre 2024 e gennaio 2025, quando arrivarono a quota 8.

Contro l'Atalanta la squadra di Chivu ha disputato un'ottima prestazione difensiva, che ha permesso ai nerazzurri di conquistare una vittoria con annesso clean sheet. Per l'ottava volta in questa Serie A l'Inter ha mantenuto la porta inviolata: solo la Lazio a quota 9 è riuscita a fare meglio finora, mentre anche il Milan ha collezionato 8 clean sheet come i nerazzurri. L'Inter è riuscita a non subire gol, ma la squadra di Chivu non ha neanche rischiato molto: i nerazzurri infatti non hanno concesso neanche un tiro in porta all'Atalanta. È la seconda volta in questo campionato che l'Inter tiene a zero conclusioni nello specchio gli avversari: la prima volta risale a Cagliari-Inter 0-2 del 27 settembre. In questa Serie A solo Genoa e Udinese non hanno concesso tiri in porta agli avversari in due partite come i nerazzurri.

IL 2025 NERAZZURRO

Il 2025 dell'Inter si è chiuso con una vittoria, che permette ai nerazzurri di terminare l'anno in testa alla classifica della Serie A 2025/26. Il successo contro l'Atalanta è il numero 39 dell'anno solare considerando tutte le competizioni: un numero che pareggia le vittorie nerazzurre del 2023, mentre solo nel 2005 l'Inter era riuscita a fare meglio, arrivando a quota 40.

L'ultima gara dell'anno in Serie A nelle ultime stagioni ha regalato tante gioie ai nerazzurri, che per la settima volta nelle ultime otto stagioni hanno vinto la partita conclusiva dell'anno in Serie A (oltre alle 7 vittorie l'Inter ha ottenuto un pareggio).

(Fonte: Inter.it)