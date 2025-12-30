Il nuovo allenatore nerazzurro, nonostante l'inesperienza in panchina, ha portato la squadra al primo posto

Fabio Alampi Redattore 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 02:02)

Roberto Breda è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Inter: "Chivu? Alla fine fai sempre fatica a mantenere un certo equilibrio, sei preso da risultati e le certezze che ti danno i risultati e non è semplice gestire tutti. Lui invece ha dato continuità a tutti. Era qualcosa che serviva dopo Inzaghi, il cui difetto era che aveva i suoi e gli altri facevano molta fatica. Mancavano certe rotazioni, sentirsi anche più coinvolti nel gruppo. E questo sta aiutando ora, è uno dei pregi di Chivu. Tatticamente ha dei margini di miglioramento. Con le big fa fatica nelle transizioni. Si vuole portare un'aggressività diversa, che però è molto dispendiosa".

Come ha visto Pio Esposito a Bergamo? Crescita molto importante la sua:

"Lui e anche Bonny sono stati i più forti della Serie B negli ultimi due anni, erano fuori categoria. Sono giocatori che hanno qualità, sono il futuro. Li avesse avuti l'Inter lo scorso anno, avrebbe qualche trofeo in più. Ma lo scorso anno la strategia era chiara e mirava ad altro. Ora è diverso".

Frattesi meriterebbe più spazio?

"È un grande cambio, e questa è una dote. La capacità di entrare a partita in corso non è da tutti. Ma è forte e l'Inter ne ha tanti. Lui è la prima alternativa".