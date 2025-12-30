"È la nona vittoria consecutiva dell'Inter nelle ultime 9 partite contro l'Atalanta. Cambiano gli allenatori, non la sostanza. Non è uno scontro diretto in senso stretto, per colpa dei bergamaschi, che pure sono quinti nel girone di Champions ma solo decimi in Serie A, quindi la vittoria non migliora la statistica, ma fa morale e classifica. «Il Napoli è il grande favorito, perché è campione in carica, perché ha investito soldi importanti e perché è l'unica squadra ad avere continuità tecnica», chiosa il presidente Marotta, replicando alle parole pomeridiane di Antonio Conte, definito «un bravo allenatore, ma anche un bravo comunicatore, che sa distrarre l'attenzione». Un film già visto anche questo. Si aspettano le repliche a distanza ravvicinata, da qui a fine stagione".