Luca Toni, ex attaccante, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Genoa
Marco Astori
Marco Astori 

Luca Toni, ex attaccante, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Genoa: "Chivu ha ritrovato Lautaro, ma la cosa più importante è che ha lo spogliatoio in mano: all'inizio non mi sembrava un'Inter così unita con il mister. E' stato bravo, ha recuperato i senatori che venivano da Monaco, è ripartito alla grande: e poi non sbaglia mai le dichiarazioni. E' entrato giusto nel mondo Inter, basta abbia un po' di continuità perché è la squadra più forte.

Lautaro? E' un leader, lo vedi: fa rincorse, incita i compagni. Abbiamo visto le critiche, ha risposto con una grande prestazione: al di là dei numeri, è proprio un leader. Kane, Haaland e Mbappé? Per me loro sono più bomber. E' un giocatore forte, il problema è che gli altri tre stanno facendo la storia dei loro club: lo vedo appena sotto perché gli altri hanno spostato già certi equilibri, lui deve ancora spostarli per portare l'Inter al top europeo.

Campionato equilibrato? Sì, ma l'Inter è la squadra più forte: quando non è prima, c'è qualcosa che non va. Chi punta davvero allo scudetto sono Napoli e Inter, le altre puntano alla Champions: se l'Inter arriva quarta, non è una buona stagione, se Milan e Juve arrivano quarte è un'ottima stagione".

