Le ultime sulla probabile formazione dal Corriere dello Sport: "Stasera troveranno spazio diversi potenziali titolari. A Pisa, Inzaghi li aveva gestiti, spezzando la formazione ideale in due tronconi tra primo e secondo tempo. Per la penultima delle prove generali, però, si andrà più sul sodo. In porta si rivedrà Sommer per uno scampolo di partita. In difesa è atteso il terzetto composto da Acerbi, Bastoni e Bisseck; il tedesco darà modo a Pavard di mettersi in condizione con la dovuta calma: previsti minuti anche per il francese.