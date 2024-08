Durante l'amichevole contro il Pisa, il polacco ha subito un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra e non sarà certamente a disposizione per le prime due partite di campionato. Per l'esordio ufficiale in nerazzurro, dunque, si dovrà attendere almeno il 30 agosto, giorno di Inter-Atalanta, o, contando su una ulteriore prudenza dei medici e dello staff atletico, per il primo match dopo la sosta nazionali di settembre".