Gianni Pampinella Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 08:32)

È stata promossa a pieni voti la direzione di Daniele Doveri in Inter-Napoli. I vertici arbitrali hanno apprezzato la gestione dell'arbitro che si è imposto con personalità in un match tutt'altro che semplice da gestire.

"Doveri ottimo. Abisso male ma non verrà fermato: solo turnazione. Alla fine della ventesima giornata, c’è un super promosso dai vertici tecnici arbitrali (il fischietto di Inter-Napoli) e qualche strascico per Como-Bologna. Di Daniele Doveri – rigore solare giustamente assegnato grazie al Var – sono piaciute la gestione della partita e il controllo totale degli eventi, quindi la personalità messa dentro la gara".

"Non certo apprezzata – è inevitabile – la sceneggiata di Antonio Conte, considerando che più volte il designatore Gianluca Rocchi ha parlato di «utilizzo di toni corretti perché sennò diventa una gazzarra», temi ripresi durante un “Open Var” dopo quelli espressi a Cascia l’estate scorsa, in cui Rocchi stesso disse che «se il dialogo c’è da una parte sola, se non funziona la ricerca del dialogo stesso fra arbitro e allenatori, beh, saremo repressivi. E se ottengo qualcuno che urla non va bene anche come immagine del calcio». Due sussurri sulle prossime gare: Inter-Lecce potrebbe essere diretta da Maresca, Como-Milan da Guida, il Napoli da Fabbri? Sussurri, appunto".

(Gazzetta dello Sport)