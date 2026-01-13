FC Inter 1908
Inter, la sorpresa rivoluzionaria comunicata da Chivu ai giocatori. Mai visto che…

Per l'ennesima volta l'Inter ha buttato via una occasione d'oro, ma in casa nerazzurra la sensazione è un'altra
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Per l'ennesima volta l'Inter ha buttato via una occasione d'oro.

A 10' dalla fine i nerazzurri si sono fatti raggiungere dal Napoli perdendo la doppia occasione di portarsi a +7 dagli azzurri e infliggere un duro colpo alla squadra di Conte.

"Il complesso degli scontri diretti comincia a diventare un caso clinico e merita un approfondimento. Mai, nella storia della Serie A, il campionato è stato vinto da una squadra che non è riuscita a battere neanche una volta una delle tre rivali più autorevoli. L’Inter oggi sarebbe statisticamente “salva” solo se al traguardo finale la Roma arrivasse quarta, perché Chivu è in effetti riuscito a prevalere su Gasperini nella partita d’andata all’Olimpico. Un’eccezione dentro alle difficoltà", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Eppure l’Inter sembra avere infilato nell’armadio, come per un cambio stagione, i rimpianti per l’occasione sprecata, dal doppio vantaggio non gestito al palo di Mkhitaryan a tempo scaduto. Non a caso Chivu ha comunicato ai giocatori una sorpresa quasi rivoluzionaria per le italiche abitudini: oggi non ci sarà alcun allenamento ad Appiano Gentile. Mai visto in Serie A alla vigilia di una partita, di solito dedicata alla rifinitura tattica. La squadra si ritroverà alla Pinetina direttamente domattina, quindi senza ritiro, per una breve seduta di risveglio muscolare e per le riunioni tecniche che precedono il trasferimento in pullman a San Siro".

(Gazzetta dello Sport)

 

