Per l'ennesima volta l'Inter ha buttato via una occasione d'oro, ma in casa nerazzurra la sensazione è un'altra

A 10' dalla fine i nerazzurri si sono fatti raggiungere dal Napoli perdendo la doppia occasione di portarsi a +7 dagli azzurri e infliggere un duro colpo alla squadra di Conte.

"Il complesso degli scontri diretti comincia a diventare un caso clinico e merita un approfondimento. Mai, nella storia della Serie A, il campionato è stato vinto da una squadra che non è riuscita a battere neanche una volta una delle tre rivali più autorevoli. L’Inter oggi sarebbe statisticamente “salva” solo se al traguardo finale la Roma arrivasse quarta, perché Chivu è in effetti riuscito a prevalere su Gasperini nella partita d’andata all’Olimpico. Un’eccezione dentro alle difficoltà", sottolinea la Gazzetta dello Sport.