Il centrocampista turco è uscito negli ultimi minuti del match contro il Napoli per un affaticamento al polpaccio e oggi ci saranno esami per capire l'entità dell'infortunio.

Quando potrà rientrare Calhanoglu? Il Corriere dello Sport ipotizza questo scenario: "Difficile, in ogni caso, immaginare che Calha sia a disposizione per la sfida di domani sera con il Lecce. Anzi, più che pensare alla gara con l’Udinese di sabato, per l’Inter sarà più importante contare sul turco per l’incontro con l’Arsenal del 20 gennaio".

Contro il Lecce, poi, sono previsti diversi cambi: Zielinski al posto di Calhanoglu e Mkhitaryan di nuovo titolare. Spazio anche a Carlos Augusto al posto di Dimarco. Riposerà anche Akanji, con Acerbi o De Vrij che torneranno dal 1'. Anche in attacco occhio ai possibili cambi: a star fuori potrebbe essere Lautaro e non è da escludere che ci sia spazio per Bonny ed Esposito.