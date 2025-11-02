Alle 12:30 l'Inter scenderà in campo per affrontare il Verona. Tra i tanti dubbi di formazione, ci sono due certezze: Sucic e Bonny. Entrambi designati per partire titolari in una gara fondamentale visto lo stop del Napoli e del big match Milan-Roma.
Inter, i due investimenti che stanno già fruttando. Neppure Marotta e Ausilio avrebbero…
"Sucic è nato il 25 ottobre 2003, lo stesso giorno di Bonny. Stesso giorno e stesso anno, convergenza di talento dai Balcani alla Francia davvero curiosa: i due ventiduenni sono nati poche ore dopo l’ultimo volo della storia del Concorde, l’aereo extralusso conosciuto per la velocità che gli permetteva di collegare l’Europa a New York. Beh, anche Sucic e Bonny vanno di fretta: arrivati in estate senza scaldare la frenesia dei tifosi, sono investimenti che stanno già fruttando dividendi interessanti", si legge sulla Gazzetta dello Sport.
"Forse neppure Marotta e Ausilio avrebbero immaginato che la squadra avrebbe potuto sopportare a cuor leggero assenze dolorose ottenendo comunque risultati apprezzabili nel breve periodo: la rinuncia a Thuram, che è fuori dal 30 settembre ed è rimasto ad Appiano per essere convocato mercoledì contro il Kairat, è costata in fondo “solo” i tre punti di Napoli. Lo scorso anno, con Inzaghi, chissà che cosa sarebbe capitato. Al posto di Bonny e Pio c’era il trio dell’inconsistenza composto da Taremi, Arnautovic e Correa: loro sì, facevano sempre rimpiangere i big. E le scelte".
(Gazzetta dello Sport)
