"Sucic è nato il 25 ottobre 2003, lo stesso giorno di Bonny. Stesso giorno e stesso anno, convergenza di talento dai Balcani alla Francia davvero curiosa: i due ventiduenni sono nati poche ore dopo l’ultimo volo della storia del Concorde, l’aereo extralusso conosciuto per la velocità che gli permetteva di collegare l’Europa a New York. Beh, anche Sucic e Bonny vanno di fretta: arrivati in estate senza scaldare la frenesia dei tifosi, sono investimenti che stanno già fruttando dividendi interessanti", si legge sulla Gazzetta dello Sport .

"Forse neppure Marotta e Ausilio avrebbero immaginato che la squadra avrebbe potuto sopportare a cuor leggero assenze dolorose ottenendo comunque risultati apprezzabili nel breve periodo: la rinuncia a Thuram, che è fuori dal 30 settembre ed è rimasto ad Appiano per essere convocato mercoledì contro il Kairat, è costata in fondo “solo” i tre punti di Napoli. Lo scorso anno, con Inzaghi, chissà che cosa sarebbe capitato. Al posto di Bonny e Pio c’era il trio dell’inconsistenza composto da Taremi, Arnautovic e Correa: loro sì, facevano sempre rimpiangere i big. E le scelte".