Ripensando alla vittoria contro la Fiorentina, quello che maggiormente è rimasto impresso nella mente dei tifosi nerazzurri è sicuramente il gol di Petar Sucic . Il dribbling con la suola, la freddezza con cui ha battuto De Gea, la classe. Elementi che hanno convinto Chivu a riproporre il croato dal 1' anche contro il Verona.

"Proprio per l’atteggiamento, finalmente determinato su ogni pallone, l’investitura è definitiva. A Verona l’Inter riparte da lui, il genietto dal tocco educato che sta metabolizzando l’importanza del lavoro sporco. Sucic è simbolo e speranza del nuovo corso, della bella gioventù che dovrà affiancare prima e sostituire poi i pretoriani delle due finali di Champions. Ad agevolarne l’ascesa è stato senza dubbio l’infortunio di Mkhitaryan. Ma è stato bravo a capire il momento e cogliere l’occasione contro la Fiorentina. Da un mese non giocava titolare: da ora in avanti sarà difficile tenerlo fuori", sottolinea la Gazzetta dello Sport.