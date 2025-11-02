L'ex giocatore ha parlato della vittoria della squadra di Spalletti e del pareggio del Napoli contro il Como

Ciro Ferrara, su DAZN, ha parlato della lotta scudetto dopo la vittoria della Juve contro la Cremonese: «Questo campionato in cui la prima in classifica ha perso due partite, la Roma idem, tre l'Inter e ogni tanto tutte cadono, anche la Juve può rientrare nella lotta scudetto. Ma per me la Juve come rosa e organico deve crescere tantissimo per lottare con Napoli e Inter per il titolo».

«Quello del Napoli è un pari che ci puà stare. Non è stato il solito Napoli, in difficoltà per la pressione del Como nel primo tempo. Inusualmente molto i passaggi sbagliati in uscita quando cercavano Hojlund. Meglio nel secondo tempo, non grandi interventi e pareggio giusto contro una squadra che è andata al Maradona con personalità, non vedevo nessuna squadra così da tempo giocare nello stadio del Napoli. Quindi complimenti alla squadra di Fabregas perché fa un punto e muove la classifica».