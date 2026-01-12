Il commento del giornalista rispetto al pareggio che è maturato a San Siro nello scontro diretto contro il Napoli di Conte

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 16:46)

C'era anche Sandro Sabatini tra gli opinionisti di Pressing che hanno commentato la partita tra Inter e Napoli finita due a due. «L'Inter conserva il vantaggio in classifica ma psicologicamente non esce rafforzata da quello che si è visto in campo perché il Napoli ha giocato meglio e ha dato l'impressione di essere una squadra sicuramente almeno ad altezza Inter con due giocatori che hanno dominato», ha sottolineato.

«Mctominay è uno, che non è una novità, era il migliore dell'anno scorso e l'altro è Hojlund. La prestazione va considerata anche in base all'avversario: raramente ho visto nella sua carriera così in difficoltà Akanji come con l'attaccante del Napoli», ha sottolineato.

«Sicuramente il Napoli è forte ma sul primo gol incassato ci sono tutta una serie di errori individuali. Lautaro? Non è un giocatore come gli altri dieci. L'importanza di Lautaro coincide col fatto che c'è una striscia di risultati non positivi negli scontri diretti con l'assenza dal gol di Lautaro negli scontri diretti. Non puoi considerare un Lautaro che si impegna come un Zielinski qualsiasi», ha detto anche Sabatini.

(Fonte: Pressing)