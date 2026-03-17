L'esterno olandese è tornato titolare dopo mesi dall'infortunio e la sua presenza sarà fondamentale in questo finale di stagione

Gianni Pampinella Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 15:02)

Sono bastati pochi minuti e una gara intera per capire quanto Denzel Dumfries sia importante per questa Inter. Con l'olandese in fascia, cambia la fisionomia della squadra e aver ritrovato l'esterno nel momento clou della stagione, è la notizia più importante per Cristian Chivu,

A proposito di Dumfries, il Corriere dello Sport scrive: "L’Inter ha ritrovato un’arma in più per blindare il primato in classifica. Sarà ancora lontano dalla miglior condizione, ma Denzel ha già ricordato che tipo di contributo può dare alla squadra. Lo scacchiere di Chivu ha ritrovato un pilastro su cui poggiarsi, grazie a un rientro che è provvidenziale, nel momento cruciale della stagione".

"Dumfries è sicuramente un fattore per l’Inter. I suoi inserimenti sono uno spauracchio per qualsiasi difesa, consapevole di quanti pericoli abbia creato fiondandosi su ogni pallone, proprio come fatto anche con i bergamaschi. Con lui in campo, la capolista ha un’opzione in più per chiudere l’azione. La differenza con Luis Henrique, che nei mesi ha preso il suo posto a destra provando a limitare i danni e senza riuscire a stravolgere le gerarchie, si è percepita subito. Perché se a livello tecnico Dumfries avrà anche i suoi limiti, dal punto di vista dello spirito d’iniziativa e della personalità a oggi non c’è paragone tra i due. E a Chivu serve ora più che mai gente che sia pronta a sostenere il peso di responsabilità importanti".

"C’è un fattore sul quale Chivu può scommettere a occhi chiusi: la voglia del ragazzo di tornare prima possibile a brillare. Il numero 2 nerazzurro cerca l’exploit nel rush decisivo per arrivare al meglio al mondiale, riconquistando il tricolore con l’Inter e magari riuscendo così a convincere anche le big di Premier, alle quali da anni ormai strizza l’occhio, a concedergli una chance. A fine campionato tornerà a valere la clausola da 25 milioni: basterà attivarla per aggiudicarsi il cartellino. Sarà la volta buona? All’alba dei trent’anni potrebbe essere anche l’ultimo momento buono per catapultarsi a quelle latitudini".

(Corriere dello Sport)