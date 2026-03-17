Ma vi dico di più: lì per lì in quel momento, le stesse persone che hanno confermato il rigore, dicevano che anche il gol dell'Atalanta era viziato da un fallo. Poi non so se si sono ricreduti vedendo le immagini o hanno cercato di limitare i danni, ma lì allo stadio anche loro sostenevano che non ci sarebbero state polemiche se avessi annullato il gol".