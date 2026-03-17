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fcinter1908 ultimora Musmarra svela: “Rigore Frattesi? C’è di più: vi dico cos’hanno detto i vertici AIA all’Inter”

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Musmarra svela: “Rigore Frattesi? C’è di più: vi dico cos’hanno detto i vertici AIA all’Inter”

Musmarra svela: “Rigore Frattesi? C’è di più: vi dico cos’hanno detto i vertici AIA all’Inter” - immagine 1
Al podcast Inter Connection, Alfio Musmarra, giornalista, ha rivelato il pensiero dei vertici arbitrali in merito agli episodi controversi di Inter-Atalanta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso dell'ultima puntata del podcast Inter Connection, Alfio Musmarra, giornalista, ha rivelato il pensiero dei vertici arbitrali in merito agli episodi controversi di Inter-Atalanta: "Negli spogliatoi i vertici arbitrali hanno confermato alla dirigenza dell'Inter l'errore evidente del rigore su Frattesi.

Musmarra svela: “Rigore Frattesi? C’è di più: vi dico cos’hanno detto i vertici AIA all’Inter”- immagine 2

Ma vi dico di più: lì per lì in quel momento, le stesse persone che hanno confermato il rigore, dicevano che anche il gol dell'Atalanta era viziato da un fallo. Poi non so se si sono ricreduti vedendo le immagini o hanno cercato di limitare i danni, ma lì allo stadio anche loro sostenevano che non ci sarebbero state polemiche se avessi annullato il gol".

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