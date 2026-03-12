Focus dal notiziario di Sport Mediaset su Denzel Dumfries, esterno nerazzurro che spinge per tornare a essere un fattore nello scacchiere di Chivu. Contro il Milan si è vista la sua voglia di incidere, dopo mesi vissuti ai box per il problema alla caviglia. Questo il ritratto del momento dell'olandese:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora SM – Inter, Dumfries può finalmente rifarlo: dopo 125 giorni è pronto per…
ultimora
SM – Inter, Dumfries può finalmente rifarlo: dopo 125 giorni è pronto per…
L'aggiornamento sull'esterno olandese tornato per essere incisivo nel rush finale di stagione
"Sarà per quel soprannome 'Dumdum', ma ha sempre alzato il volume dell’Inter. E vuole farlo ancora. Contro il Milan, in mezz’ora è entrato in tutte le azioni pericolose e per poco non ha cambiato il destino del derby, roba da rimanere con quell’espressione destinata a rimanere meme. Ora, 125 giorni dopo l'ultima volta in quell'Inter-Lazio, è pronto a tornare titolare. Contro l'Atalanta può essere la sua occasione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA