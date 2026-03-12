"Sarà per quel soprannome 'Dumdum', ma ha sempre alzato il volume dell’Inter. E vuole farlo ancora. Contro il Milan, in mezz’ora è entrato in tutte le azioni pericolose e per poco non ha cambiato il destino del derby, roba da rimanere con quell’espressione destinata a rimanere meme. Ora, 125 giorni dopo l'ultima volta in quell'Inter-Lazio, è pronto a tornare titolare. Contro l'Atalanta può essere la sua occasione".