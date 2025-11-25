FC Inter 1908
Senza Dumfries e Darmian, la fascia destra nerazzurra è in emergenza
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

L'Inter ha un problema a destra. L'infortunio di Dumfries priva Cristian Chivu del suo titolare e in contemporanea l'assenza di Darmian è un problema tutt'altro che banale.

"L'Inter dovrà fare a meno sia di Denzel Dumfries (torna con il Como il 6 dicembre?) che di Matteo Darmian anche domani a Madrid. L’ex Torino potrebbe farcela magari per Pisa, ma dopo un lungo stop non è affatto scontato che abbia nelle gambe la possibilità di tornare subito titolare", sottolinea il Corriere dello Sport.

"In quest’ottica, rimane da capire come intenderà gestire le risorse a disposizione. Tamponare l’emergenza sulla corsia di destra nei prossimi due impegni che attendono l’Inter tra coppa e campionato sarà grattacapo non di poco conto. Complicato pensare che possa giocarle entrambe Carlos Augusto: non solo perché il brasiliano risulta evidentemente depotenziato a piede invertito, ma anche perché a un certo punto si renderà necessario far rifiatare almeno uno tra Bastoni e Dimarco a sinistra". 

