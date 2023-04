L’Inter si rituffa in campionato: a Empoli per i tre punti. Le previsioni dei bookies

Il digiuno di vittorie in Serie A è infatti ormai quasi cronico e, per spezzarlo, servirà un blitz in casa dell’Empoli

Gianni Pampinella Redattore

Un altro weekend in arrivo, un altro enorme punto di domanda per i tifosi nerazzurri, di nuovo di fronte al dilemma su quale tipo di squadra vedranno in campo. C’è l’Inter formato-Champions, che ha staccato il pass per un’altra storica semifinale contro il Milan, ma c’è anche quella instabile che fatica a dare continuità in campionato. Il digiuno di vittorie in Serie A è infatti ormai quasi cronico e, per spezzarlo, servirà un blitz in casa dell’Empoli, già corsaro all’andata al Meazza.

Il lunch match si preannuncia decisivo ma, secondo i bookies, il rischio dell’ennesima “indigestione” per i ragazzi di Inzaghi è molto basso.

Quarto posto difficile, ma non impossibile - Per alimentare la rincorsa per un posizionamento tra le prime quattro, l’Inter ha assoluto bisogno di ritrovare i tre punti che mancano dall’ormai lontano 5 marzo. Per Betclic, le probabilità di successo sono alte: il segno 2 è infatti quotato a 1.51, mentre un’affermazione azzurra è data a 6.20 (per Sisal a 5.50), con il pari a 4.42. La ritrovata verve offensiva degli uomini di Inzaghi (almeno in Europa) spinge inoltre il pronostico verso un Over 2.5, indicato a 1.74, contro l’1.98 dell’Under 2.5.

Doppia “D” al Castellani nel 2021/2022 - Il 27 ottobre 2021, ultimo incrocio in Serie A tra le due squadre giocato in Toscana, l’Inter trionfò con il punteggio di 0-2 con le firme di Danilo D’Ambrosio e Federico Dimarco. La replica del risultato è quotata a 8.00. Il ricordo più fresco, però, è il recente colpaccio empolese in terra milanese, con la compagine di Paolo Zanetti capace di imporsi per 1 rete a 0. La ripetizione del medesimo punteggio, questa volta tra le mura amiche, è indicata a 18.00 da Betclic.

Il vero Lautaro Martínez è tornato? - Dopo un periodo complesso, il “Toro” argentino ha ritrovato il sorriso nel mercoledì europeo contro il Benfica. Per un suo ritorno al gol anche in Serie A, Betclic indica una quota di 2.25. Chi, invece, continua a non trovare la via della rete è Edin Džeko, che per il match di Empoli fa registrare una quota-gol di 2.65, leggermente più alta rispetto al 2.35 di Romelu Lukaku, altro indiziato per partire dal primo minuto. Quota-gol a 6.50 per Federico Dimarco, a segno al Castellani nel precedente sopracitato, e a 3.50 per Joaquín Correa, altro protagonista del quarto di ritorno di Champions. Per la squadra di casa, il più atteso è senz’altro Francesco Caputo, a 4.50, senza dimenticare Tommaso Baldanzi, “giustiziere” dell’Inter lo scorso gennaio e ora dato a 6.50.