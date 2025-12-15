Stefano Sorrentino , ex calciatore, ha parlato al tavolo della Domenica Sportiva della vittoria dell'Inter sul campo del Genoa: "Solamente l'Inter può buttare un campionato del genere o partite come questa. Arriva ad un certo punto quando vedono che è troppo facile, si piacciono un po' troppo, abbassano l'attenzione e questo fa sì che il Genoa può riaprirla. Però dopo il gol non ha più tirato in porta: l'Inter è tornata sui suoi livelli e ha vinto.

Questa è l'unica cosa negativa dell'Inter, che a volte si piace troppo e capisce che è troppo facile e abbassa il suo livello. E' un percorso nuovo, tutti siamo partiti scettici su Chivu: manca il fantasista, ma in questa Inter non avrebbe spazio. E' un percorso nuovo, stanno cercando di svecchiare un po': è tutto in programmazione, gli investimenti estivi parlano chiaro. E' un anno zero sulle basi degli anni scorsi".