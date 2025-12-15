FC Inter 1908
Stefano Sorrentino, ex calciatore, ha parlato al tavolo della Domenica Sportiva della vittoria dell'Inter sul campo del Genoa
Marco Astori
Marco Astori 

Stefano Sorrentino, ex calciatore, ha parlato al tavolo della Domenica Sportiva della vittoria dell'Inter sul campo del Genoa: "Solamente l'Inter può buttare un campionato del genere o partite come questa. Arriva ad un certo punto quando vedono che è troppo facile, si piacciono un po' troppo, abbassano l'attenzione e questo fa sì che il Genoa può riaprirla. Però dopo il gol non ha più tirato in porta: l'Inter è tornata sui suoi livelli e ha vinto.

Questa è l'unica cosa negativa dell'Inter, che a volte si piace troppo e capisce che è troppo facile e abbassa il suo livello. E' un percorso nuovo, tutti siamo partiti scettici su Chivu: manca il fantasista, ma in questa Inter non avrebbe spazio. E' un percorso nuovo, stanno cercando di svecchiare un po': è tutto in programmazione, gli investimenti estivi parlano chiaro. E' un anno zero sulle basi degli anni scorsi".

