La squadra di Chivu sta facendo benissimo là davanti e ha trovato l'apporto fondamentale di Bonny ed Esposito

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 22:46)

69 gol totali tra campionato e coppe. L'Interdi Chivu può contare su un solido attacco, un attacco che gli permette anche di cambiare, una novità rispetto al passato, quando la coppia titolare era stata chiamata agli straordinari. Nella gara con il Pisa, l'allenatore nerazzurro è partito da Lautaro ed Esposito insieme, una coppia che funziona, sanno sfruttare l'uno i movimenti dell'altro. Poi sono entrati anche Thuram e Bonny.

Dei 69 gol segnati in questa stagione (50 gol in 22 giornate di Serie A. 13 totali in Champions e 6 gol segnati tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana) 38 sono stati segnati dal reparto avanzato. 16 sono stati firmati da Lautaro Martinez, 11 da Thuram, 6 portano la firma di Bonny e 5 sono di Esposito. Il 28,9% dei gol totali sono stati segnati dai due giovani attaccanti nerazzurri che hanno cominciato quest'anno la loro avventura nerazzurra.

In Serie A — In campionato, dopo 22 giornate sono 50 le reti segnate dalla squadra nerazzurra e sono 14 i giocatori andati in gol. 12 sono stati segnati da Lautaro, 7 di Calhanoglu, 6 di Thuram, 5 gol sono stati firmati da Bonny e Dimarco, 3 li ha fatti Esposito come Zielinski. Un gol ciascuno per Barella, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, Sucic, Mkhitaryan e Dumfries.

(Fonte: SS24)