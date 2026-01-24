Altra prestazione da urlo per Aleksandar Stankovic, anche in Bruges-Waregem. Gara da incorniciare per il figlio d'arte nella vittoria per 4-3 dei suoi con una sua doppietta. L'Inter come abbiamo detto può riportarlo a Milano a queste condizioni in estate.
Altra prestazione da urlo per Aleksandar Stankovic, anche in Bruges-Waregem: statistiche da urlo per il figlio d'arte
Altro premio di migliore in campo per Stankovic, l'ennesimo della sua super stagione. E numeri clamorosi nel match vinto dai suoi oggi:
90 minuti
2 gol
3 tiri
1 grande occasione creata
2 passaggi chiave
91% di precisione nei passaggi
2/3 lanci lunghi precisi
5 azioni difensive
MOTM
Una prestazione davvero mostruosa per Stankovic: l'Inter continua a osservarlo da vicinissimo.
