FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Numeri clamorosi per Stankovic in Bruges-Waregem: altro MOTM, le statistiche da urlo

ultimora

Numeri clamorosi per Stankovic in Bruges-Waregem: altro MOTM, le statistiche da urlo

Numeri clamorosi per Stankovic in Bruges-Waregem: altro MOTM, le statistiche da urlo - immagine 1
Altra prestazione da urlo per Aleksandar Stankovic, anche in Bruges-Waregem: statistiche da urlo per il figlio d'arte
Alessandro Cosattini Redattore 

Numeri clamorosi per Stankovic in Bruges-Waregem: altro MOTM, le statistiche da urlo- immagine 2

Altra prestazione da urlo per Aleksandar Stankovic, anche in Bruges-Waregem. Gara da incorniciare per il figlio d'arte nella vittoria per 4-3 dei suoi con una sua doppietta. L'Inter come abbiamo detto può riportarlo a Milano a queste condizioni in estate.

Numeri clamorosi per Stankovic in Bruges-Waregem: altro MOTM, le statistiche da urlo- immagine 3
Getty

Altro premio di migliore in campo per Stankovic, l'ennesimo della sua super stagione. E numeri clamorosi nel match vinto dai suoi oggi:

90 minuti

2 gol

3 tiri

1 grande occasione creata

2 passaggi chiave

91% di precisione nei passaggi

2/3 lanci lunghi precisi

5 azioni difensive

MOTM

Una prestazione davvero mostruosa per Stankovic: l'Inter continua a osservarlo da vicinissimo.

Leggi anche
Il Borussia Dortmund vince e attende l’Inter: 3-0 all’Union Berlino e 2° posto
Giaccherini: “Inter ha dato un segnale al campionato. Esposito impressionante. Sembra...

© RIPRODUZIONE RISERVATA