Se fin qui alcune scelte di mercato hanno pagato (Sucic, Bonny, Akanji, Pio Esposito), altre si sono rivelate al momento sbagliate (Diouf e Luis Henrique). In particolare il brasiliano arrivato dal Marsiglia è un punto interrogativo molto grande e potrebbe creare problemi non indifferenti a Cristian Chivu. Il motivo? Sulla corsia di destra il tecnico ha a disposizione Dumfries ed Henrique se si considera Darmian braccetto, ma l'ex Marsiglia non offre garanzie.
Inter, esterni scoperti. Luis Henrique è la grande incognita. Ad Appiano sono convinti…
"L’Inter si sente a oggi sostanzialmente coperta più o meno in tutte le zone di campo. Con qualche eccezione, però. E su queste bisogna concentrarsi per capire se sia il caso di intervenire durante il mercato di gennaio. Alla grande abbondanza in mezzo al campo e in attacco soprattutto, fa da contraltare una coperta che rischia di dimostrarsi piuttosto corta su entrambe le fasce. Carlos Augusto si sta dimostrando prezioso, ma oggi è di fatto l’unico sostituto ai due titolari nella catena di sinistra. Addirittura, con lo stop di Darmian (ormai vicino al rientro) e la momentanea bocciatura di Luis Henrique, gli sono toccati contro Fiorentina e Lazio anche due spezzoni al posto di Dumfries. Può giocare ovunque, ma non può di certo sdoppiarsi. Il tema diventa quindi sostanzialmente numerico", sottolinea il Corriere dello Sport.
"Oltre al rendimento di Luis Henrique, bisogna considerare il fatto che Bisseck rischierà di essere impiegato con sempre maggiore continuità anche da centrale di difesa, togliendo di fatto un’altra alternativa in fascia. Parallelamente, il tecnico romeno insisterà ancora sul brasiliano arrivato in estate dal Marsiglia. Ad Appiano sono convinti che debba sbloccarsi dal punto di vista mentale, per portare in partita il contributo che in allenamento ha già fatto capire di poter garantire. Un cambio di passo che richiede del tempo: vedremo se ciò che resta fino alla ri apertura del mercato potrà bastare".
(Corriere dello Sport)
