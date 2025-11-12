Se fin qui alcune scelte di mercato hanno pagato ( Sucic, Bonny, Akanji, Pio Esposito ), altre si sono rivelate al momento sbagliate ( Diouf e Luis Henrique ). In particolare il brasiliano arrivato dal Marsiglia è un punto interrogativo molto grande e potrebbe creare problemi non indifferenti a Cristian Chivu. Il motivo? Sulla corsia di destra il tecnico ha a disposizione Dumfries ed Henrique se si considera Darmian braccetto, ma l'ex Marsiglia non offre garanzie.

"L’Inter si sente a oggi sostanzialmente coperta più o meno in tutte le zone di campo. Con qualche eccezione, però. E su queste bisogna concentrarsi per capire se sia il caso di intervenire durante il mercato di gennaio. Alla grande abbondanza in mezzo al campo e in attacco soprattutto, fa da contraltare una coperta che rischia di dimostrarsi piuttosto corta su entrambe le fasce. Carlos Augusto si sta dimostrando prezioso, ma oggi è di fatto l’unico sostituto ai due titolari nella catena di sinistra. Addirittura, con lo stop di Darmian (ormai vicino al rientro) e la momentanea bocciatura di Luis Henrique, gli sono toccati contro Fiorentina e Lazio anche due spezzoni al posto di Dumfries. Può giocare ovunque, ma non può di certo sdoppiarsi. Il tema diventa quindi sostanzialmente numerico", sottolinea il Corriere dello Sport.