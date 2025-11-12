Stando ai media turchi il club avrebbe chiesto all'allenatore di pagare il conto per il suo soggiorno nell'hotel di lusso Four Season

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 06:02)

In Turchia raccontano dell'ultima bagarre tra José Mourinho e il suo ex club, il Fenerbahce. Stando a quanto raccontato dai media turchi ci sarebbe un contenzioso tra l'ex allenatore dell'Inter e il club che lo ha esonerato ad agosto e che riguarderebbe l'hotel di Istanbul nel quale Mou ha soggiornato durante la sua avventura alla guida della società turca.

750mila euro è la cifra che il Fenerbahce richiederebbe a Mou, attuale allenatore del Benfica, per il suo soggiorno non pagato all'hotel Four Season situato sulle rive del Bosforo. Una vicenda che è stata ripresa anche in Inghilterra dal Daily Mail.

"L'hotel di lusso nel quale ha vissuto il tecnico è ospitato in un ex palazzo ottomano del XIX secolo. Il complesso comprende una spa e una palestra all'avanguardia, oltre a piscine interne ed esterne, la prima delle quali era considerata una delle preferite dall'allenatore. Lo staff dell'hotel ha rivelato che il manager ordinava spesso lo stesso piatto: la zuppa di pollo, una margherita, gelato e acqua frizzante. Ma non si trattava di un soggiorno temporaneo: era effettivamente la cssa del tecnico che non ha mai affittato un'abitazione privata", si legge sul quotidiano inglese.

Secondo quanto dichiarato dal giornalista Muge Dagıstanlı Erdogan per l'emittente turca Yenicag per il soggiorno di Mou in questo hotel devono essere pagati 750 mila euro e il club vorrebbe che a versarli fosse Mourinho che ha ricevuto come buonuscita, dopo l'esonero, 8,75 milioni di euro.

