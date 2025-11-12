Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Kubilay Turkyilmaz ha toccato diversi argomenti relativi alla Serie A partendo dalla lotta scudetto. "Quella attrezzata meglio è l'Inter. Mi piace la Roma, ma Gasperini non ha l'attaccante giusto, non ha il bomber vero. Ci vorrebbe il Lukaku o il Dzeko della situazione. I nerazzurri invece davanti sono messi bene e hanno molte alternative".
Akanji e Sommer—
"Akanji è arrivato al momento giusto e con la giusta esperienza, non avevo dubbi che potesse inserirsi alla grande. Per quel che riguarda Sommer credo che questo sia il suo ultimo anno all'Inter. Il sentore è quello, quest'anno ci sono state delle incertezze e probabilmente le voci che girano lo rendono insicuro".
