Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Kubilay Turkyilmaz ha toccato diversi argomenti relativi alla Serie A partendo dalla lotta scudetto. "Quella attrezzata meglio è l'Inter. Mi piace la Roma, ma Gasperini non ha l'attaccante giusto, non ha il bomber vero. Ci vorrebbe il Lukaku o il Dzeko della situazione. I nerazzurri invece davanti sono messi bene e hanno molte alternative".