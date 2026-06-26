Samuel Et0'o terzino nel ritorno della semifinale di Champions tra Barcellona-Inter , è una scena che è rimasta impressa nella memoria dei tifosi nerazzurri e non solo. Intervenuto nel podcast Beast Mode On, José Mourinho è tornato su quella partita e sulla prestazione di Eto'o.

"Tutti dicevano che era stato un mio miracolo, ma non era così. La situazione era piuttosto iconica: giocare come terzino in una semifinale di Champions League. Eto'o lo hanno cacciato dal Barcellona, non lo volevano, volevano comprare Ibrahimovic e volevano che Eto'o se ne andasse. Poi gli dei del calcio hanno deciso che la semifinale fosse contro il Barcellona. Pensi che io abbia dovuto fare qualcosa di speciale per convincere quel ragazzo? Non ho fatto niente, il ragazzo ce l'ha fatta da solo, voleva vincere contro il Barcellona, voleva eliminarli e vincere la Champions a tutti i costi. Quindi non ho fatto niente".