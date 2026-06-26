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Viviano: “Spero che Palestra abbia ragione, al Chelsea se fa schifo lo cacciano. All’Inter…”
Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto in diretta su SportiumFUN, ha detto la sua sulla scelta di Marco Palestra di approdare al Chelsea invece che all'Inter: "Io parto dal presupposto che spero che Palestra abbia ragione, vorrebbe dire avere un giocatore di livello per la Nazionale.
Ha rischiato sicuramente per la concorrenza e perché in Premier puoi arrivare ottavo con la stessa velocità con cui arrivi quarto: se succede una catastrofe l'Inter arriva terza, ma se succede una catastrofe. Legarti all'Inter è legarti automaticamente al tuo posto in Nazionale, a lottare sistematicamente per lo scudetto e non so quanto in Champions. Di là vai un po' a rischio perché vediamo che squadra faranno le altre e può anche andarti male.
Ma quello a cui tengo di più, è che l'Inter se spende 50 milioni per Palestra, tutela il suo patrimonio nel miglior modo possibile: se al Chelsea fa schifo, ne prendono un altro senza neanche fiatare e lo mandano da un'altra parte. Spero abbia ragione Palestra. Se all'Inter fanno quell'investimento non ti danno una possibilità, te ne danno otto: al Chelsea non so neanche se te ne danno tre".
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