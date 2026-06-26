Ha rischiato sicuramente per la concorrenza e perché in Premier puoi arrivare ottavo con la stessa velocità con cui arrivi quarto: se succede una catastrofe l'Inter arriva terza, ma se succede una catastrofe. Legarti all'Inter è legarti automaticamente al tuo posto in Nazionale, a lottare sistematicamente per lo scudetto e non so quanto in Champions. Di là vai un po' a rischio perché vediamo che squadra faranno le altre e può anche andarti male.