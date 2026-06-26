Ospite nel podcast Beast Monde On, José Mourinho , da pochi giorni allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni sorprendenti. Il tema? Il Mondiale. "Voglio che i giocatori del Real Madrid perdano e vadano in vacanza. Voglio che tornino ad allenarsi in vista della preparazione precampionato. Il Portogallo potrebbe arrivare in fondo, così come l’Inghilterra. La Francia potrebbe giocare con tre squadre diverse e sarebbero comunque competitive. A seguire Spagna e Argentina".

"Il Brasile? La gente può dire che non sono così talentuosi, ma un allenatore come Carlo Ancelotti può giocare un ruolo fondamentale. Messi? Credo negli dei del calcio. Si ha la sensazione che ci sia qualcosa di superiore che gli ha permesso di vincere una Coppa del Mondo. Il mio habitat naturale è il calcio di club. Ma quando sento l’atmosfera dei Mondiali o degli Europei, capisco che è qualcosa che mi piacerebbe fare. Un giorno lo farò".