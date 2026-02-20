È un'Inter a due facce: corre in campionato, zoppica in Champions

Gianni Pampinella Redattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 09:16)

C'è un'Inter a due facce. Quella che in campionato ha ritmo incredibile e quella, invece, in Champions dove è inciampata più volte. Inoltre in Europa la squadra di Chivu si dimostra fragile in difesa: ha infatti subito 10 reti in 9 partite. "L’attualità racconta che, dopo aver raggiunto due finali in tre anni, ora i nerazzurri rischiano l’eliminazione già ai playoff. Sarebbe un flop, impossibile nasconderlo. Anche perché ad escludere i vice-campioni d’Europa sarebbe il Bodø/Glimt, non certo una big del Vecchio Continente. Attenzione, però, nulla è deciso. Gli uomini di Chivu hanno tutte le possibilità di ribaltare l’1-3 martedì prossimo a San Siro. Ma occorrerà giocare alla morte e non commettere errori: ciò che non è accaduto in terra norvegese", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Inzaghi l’ha resa qualcosa di assolutamente unico, con un’identità e uno stile di gioco ammirati in tutta Europa. Così, è stato capace di colmare il gap con alcune grandi corazzate, senza però riuscire a mettere a segno il colpaccio finale. Tale processo, è stato possibile grazie alle caratteristiche dei giocatori. Solo che la rosa, in questi anni, a livello di prime scelte non ha avuto un vero ricambio. E certi elementi, sin dall’inizio non giovanissimi, ora hanno accumulato altri chilometri. Insomma, ripetersi è diventato più difficile. Chivu l’ha compreso sin dall’inizio. Ha avuto del nuovo “materiale”, ma lo zoccolo duro è rimasto".

"Ha introdotto una serie di novità e di nuovi principi, che hanno indiscutibilmente riacceso la scintilla dopo la debacle con il Psg. Le certezze ritrovate, però, stanno funzionando (alla grande) in campionato, decisamente meno in Champions. Per quale motivo? Probabilmente, perché, tra new-entry e qualche interprete invecchiato, l’unicità del passato non è più replicabile. E la conseguenza è essere più prevedibili e disinnescabili. Come già sottolineato, l’Inter può ancora rimettersi in carreggiata in Europa. Ma per pensare di continuare ad essere competitivi anche nelle stagioni future, la prossima estate dovrà regalare a Chivu forze ed energie fresche".

(Corriere dello Sport)