Fin qui la squadra di Chivu ha realizzato 22 gol, 17 in Serie A e 5 in Champions

Sono numeri da record quelli dell'Inter. Fin qui la squadra di Chivu ha realizzato 22 gol, 17 in Serie A e 5 in Champions. Nessuna Inter era mai stata così prolifica sotto porta come quella attuale. "Come spiegare questa evoluzione offensiva della squadra di Chivu? Sicuramente il calendario ha offerto ai nerazzurri avversari non insuperabili".

"L'unico scontro diretto affrontato dall'Inter è stato a Torino contro la Juventus con Lautaro e compagni che hanno sì perso, ma segnato 3 reti e giocato probabilmente una delle migliori gare degli ultimi anni in casa dei bianconeri. E anche in Champions, in attesa delle ultime quattro partite di fuoco - Atlético Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund -, la sorte ha offerto ai nerazzurri delle rivali malleabili", sottolinea Tuttosport.

"Però c'è sicuramente una crescita in questo senso da parte della squadra, merito del lavoro verticale di Chivu, che chiede ai suoi giocatori di puntare più velocemente la porta rispetto agli anni precedenti, ma anche del mercato che ha portato ad Appiano Gentile seconde linee con più gol nei piedi. Pio Esposito e Bonny, come dimostrato nelle ultime due gare di campionato, possono dare un grande apporto. E la coppia d'oro titolare, sta dando il suo solito contributo, se non di più. L'attacco ha già messo a referto 13 dei 22 gol e con questi ritmi potrebbe non essere così assurdo vedere a fine stagione i quattro elementi del reparto offensivo tutti in doppia cifra".

