Biasin-Sabatini-Panucci, scontro sul calcio di Inzaghi: “Mi fa impazzire chi dice…”

Durante la trasmissione Pressing, gli ospiti presenti in studio tornano a parlare del calcio espresso dall'Inter sotto la guida di Simone Inzaghi
Durante la trasmissione Pressing, gli ospiti presenti in studio tornano a parlare del calcio espresso dall'Inter sotto la guida di Simone Inzaghi:

Sabatini: "Per me l'anno scorso non ha giocato bene, in campionato. In Champions grandi partite, in campionato non all'altezza dei 3 anni precedenti".

Panucci: "Ha buttato un campionato, era a 9 punti di vantaggio".

Biasin: "Ci dimentichiamo dopo tre mesi degli anni precedenti perché si dice che è arrivato solo uno scudetto. Ok è vero, l'idea che l'Inter non abbia giocato un grande calcio mi fa impazzire. Ognuno ha le sue opinioni, a livello internazionali tutti hanno riconosciuto all'Inter di Inzaghi di essere passata dalla periferia dell'impero europeo dove era scomparsa a terzo posto nel ranking e due finali che poi ha perso".

Panucci: "In Europa una delle squadre più difensive".

Biasin: "Mettiamo a paragone il budget dell'Inter con Barcellona, Bayern, Real, City... È un miracolo quello che è successo in Europa all'Inter in questi anni. Merito di Inzaghi, della dirigenza di tutti quelli che hanno contribuito a costruire una macchina che ha funzionato nonostante non potesse permetterselo".

Sabatini: "Uno scudetto su 4 è stato deludente".

Biasin: "Ho letto una tua dichiarazione Sandro che dicevi l'Inter non giocava bene a calcio da anni...".

Sabatini: "Era un anno dai, in campionato dico...".

 

 

