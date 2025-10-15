FC Inter 1908
Sky – Inter, fabbrica degli assist: Lautaro titolare a Roma? Ora 3 trasferte, Chivu…

Il Toro potrebbe partire dal 1' dopo la doppietta con l'Argentina: Calhanoglu e Dimarco protagonisti in nazionale con gli assist
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'Inter riabbraccia i nazionali e si prepara alla sfida contro la Roma, in programma sabato sera all'Olimpico. Sky Sport fa il punto della situazione dopo le sfide internazionali e i rientri in vista del match di Serie A:

"Un boost internazionale, nuova energia ed entusiasmo per l'Inter. La pausa è finita e Chivu si prepara ad accogliere nel prossimo allenamento ad Appiano Gentile anche gli ultimi giocatori. Tutti carichi ed entusiasti e così finalmente potrà preparare la sfida alla Roma con tutto il gruppo.

In testa, come sempre, il capitano Lautaro Martinez, gasato dalla doppietta inamichevole contro Porto Rico che lo proietta in quarto posto con Crespo, nella classifica a marcatori all-time dell'Argentina dietro a Messi, Batistuta e Aguero. La notizia migliore però è che il Toro ha giocato meno di mezz'ora e quindi ora può candidarsi con forza per una maglia da titolare con la Roma.

Rientro felice anche per Calhanoglu e Dimarco, autori rispettivamente con Turchia e Italia, di 4 e 2 assist in queste due partite della sosta. Da loro partono i cross, gli angoli, le punizioni. Sono la fabbrica degli assist che poi le punte sfruttano.

Sky – Inter, fabbrica degli assist: Lautaro titolare a Roma? Ora 3 trasferte, Chivu…- immagine 3
E ora che arriva una settimana con tre trasferte, Roma, Union SG e Napoli, Chivu non poteva sperare di meglio per il suo attacco internazionale".

